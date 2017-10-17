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Правительство не планирует изымать у РЖД всю сумму от продажи доли в "Трансконтейнере"

Экономика и бизнес Транспорт
17 октября, 14:45 UTC+3 СКОЛКОВО 17, октября. /ТАСС

Продажа РЖД доли в компании будет одним из источников пополнения бюджета

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Правительство не планирует изымать у РЖД полную сумму от продажи доли в "Трансконтейнере" в виде дивидендов. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Мы не планируем полностью эту сумму изъять в виде дивидендов", - сказал Шувалов.

По его словам, продажа РЖД доли в компании будет одним из источников пополнения бюджета. "Мы будем смотреть на весь итог хозяйственной деятельности общества (РЖД). И, если будет возможным получить дивиденды, мы получим дивиденды", - сказал Шувалов.

Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, "дочка" РЖД) принадлежит 50% плюс 2 акции оператора. Группа Fesco, контролируемая "Суммой", владеет 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. "Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

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