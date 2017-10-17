ТМХ увеличил установочную серию магистральных грузовых тепловозов БМЗ до 400 единиц

БРЯНСК, 17 октября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по итогам квалификационных испытаний принял решение увеличить производство установочной партии грузового магистрального тепловоза 2ТЭ25КМ до 400 единиц, сообщает пресс-служба машиностроительного холдинга.

"На Брянском машиностроительном заводе (АО "УК "БМЗ", входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") успешно завершились квалификационные испытания грузового магистрального тепловоза 2ТЭ25КМ, по итогам которых принято решение об увеличении установочной партии до 400 единиц", - говорится в сообщении.

Необходимость проведения таких испытаний вызвана приближающемся завершением действия сертификата на производство установочной партии магистральных локомотивов в количестве 250 единиц.

Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ производится с 2015 года. Локомотив способен обеспечивать вождение поездов массой 6 тыс. тонн. Машины работают на Приволжской, Московской и Северо-Кавказской железных дорогах.

ТМХ - единственный в России производитель магистральных грузовых тепловозов. До 2015 года в России компетенции по крупносерийному выпуску таких локомотивов не существовало. В создание нового производственного комплекса на БМЗ Трансмашхолдинг инвестировал порядка 6 млрд рублей.

БМЗ - крупнейшее российское предприятие по производству маневровых и магистральных тепловозов, грузовых вагонов различных типов. В этом году, как сообщалось ранее, завод рассчитывает получить сертификат соответствия на трехсекционную версию тепловоза 2ТЭ25КМ (сейчас выпускается вариант из двух секций). Модель из трех секций будет использоваться в сложных условиях БАМа.