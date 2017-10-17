ТМХ увеличил установочную серию магистральных грузовых тепловозов БМЗ до 400 единиц

Магомедов: РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций FescoТранспорт 17 октября, 15:08
Самую большую в России тыкву раздали москвичамОбщество 17 октября, 15:03
Свердловские власти объявили открытый конкурс на посты региональных министровНовости Урала 17 октября, 14:51
Жамалетдинов: ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с "Базелем"Спорт 17 октября, 14:49
Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧСпорт 17 октября, 14:43
Первый снег в Москве ожидается в выходныеОбщество 17 октября, 14:41
Кузнецов: туристов стоит привлечь к оценке эффективности расходования курортного сбораСеверный Кавказ 17 октября, 14:36
Что нужно знать о скандале вокруг Харви ВайнштейнаОбщество 17 октября, 14:35
Вихлянцева вышла во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 17 октября, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЯНСК, 17 октября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по итогам квалификационных испытаний принял решение увеличить производство установочной партии грузового магистрального тепловоза 2ТЭ25КМ до 400 единиц, сообщает пресс-служба машиностроительного холдинга.
"На Брянском машиностроительном заводе (АО "УК "БМЗ", входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") успешно завершились квалификационные испытания грузового магистрального тепловоза 2ТЭ25КМ, по итогам которых принято решение об увеличении установочной партии до 400 единиц", - говорится в сообщении.
Необходимость проведения таких испытаний вызвана приближающемся завершением действия сертификата на производство установочной партии магистральных локомотивов в количестве 250 единиц.
Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ производится с 2015 года. Локомотив способен обеспечивать вождение поездов массой 6 тыс. тонн. Машины работают на Приволжской, Московской и Северо-Кавказской железных дорогах.
ТМХ - единственный в России производитель магистральных грузовых тепловозов. До 2015 года в России компетенции по крупносерийному выпуску таких локомотивов не существовало. В создание нового производственного комплекса на БМЗ Трансмашхолдинг инвестировал порядка 6 млрд рублей.
БМЗ - крупнейшее российское предприятие по производству маневровых и магистральных тепловозов, грузовых вагонов различных типов. В этом году, как сообщалось ранее, завод рассчитывает получить сертификат соответствия на трехсекционную версию тепловоза 2ТЭ25КМ (сейчас выпускается вариант из двух секций). Модель из трех секций будет использоваться в сложных условиях БАМа.