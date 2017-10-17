Магомедов: РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций Fesco

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций транспортной группы Fesco, но группа "Сумма" по завершении сделки сохранит за собой контроль в компании. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Открытые инновации" глава группы "Сумма" Зиявудин Магомедов.

"Речь идет не о нашем пакете (Fesco - прим. ТАСС), а о пакете наших партнеров <...>. Частично там и наш пакет, но мы, как группа "Сумма", останемся контрольным акционером", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Там пакет на уровне 35-40%", - сказал он, говоря о том, сколько могут приобрести РФПИ с DP World.