Магомедов: РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций Fesco

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций транспортной группы Fesco, но группа "Сумма" по завершении сделки сохранит за собой контроль в компании. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Открытые инновации" глава группы "Сумма" Зиявудин Магомедов.
"Речь идет не о нашем пакете (Fesco - прим. ТАСС), а о пакете наших партнеров <...>. Частично там и наш пакет, но мы, как группа "Сумма", останемся контрольным акционером", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
"Там пакет на уровне 35-40%", - сказал он, говоря о том, сколько могут приобрести РФПИ с DP World.