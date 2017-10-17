"ТихвинХимМаш" с момента запуска выпустил 1 тыс. вагонов

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Предприятие по производству цистерн "ТихвинХимМаш" (входит в НПК "Объединенная вагонная компания", ОВК) выпустило тысячный вагон с момента запуска в декабре 2015 года. Юбилейным стал вагон нового поколения для перевозки спирта, говорится в сообщении компании.
В рамках контракта на 25 спиртовозов с ОАО "Росспиртпром", крупнейшим российским поставщиком этилового спирта из пищевого сырья, цистерна отправлена в адрес объединенной транспортной компании "Магистраль" (входит в "Росспиртпром").
Цистерна для перевозки этилового спирта модели 15-9993-01 - новый продукт в линейке НПК "ОВК". Оснащение вагона ходовой частью с осевой нагрузкой 25 тс и увеличенный до 88 куб. м объем котла, обеспечивают использование грузоподъемности в 73,3 т, что на 8 тонн превышает аналогичный показатель у типовых вагонов. Вагон-цистерна также превосходит существующие аналоги по установленному сроку между деповскими ремонтами, который составляет 800 тыс. км или 8 лет (против 110 тыс. км или 2 года у аналогов). Срок службы вагона составляет 30 лет.
Сертификат на серийный выпуск спиртовоза получен в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава".
Компания "Росспиртпром" обновляет парк спиртовозов в связи с увеличением спроса на этиловый спирт со стороны предприятий-производителей алкогольной продукции, отметила пресс-секретарь компании Анастасия Лаврентьева.
В 2015-2017 гг. около 40% парка "Росспиртпром" - почти 350 единиц - было списано в связи с превышением установленного срока службы вагонов.