Апелляционный суд встал на сторону НМТП в споре с ФАС о тарифах

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд (Москва) оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, признавшего недействительным предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Новороссийскому морскому торговому порту (НМТП) перечислить в федеральный бюджет доходы от монополистической деятельности в объеме 9,74 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"(Девятый арбитражный апелляционный суд - прим. ТАСС) постановил решение арбитражного суда города Москвы от 28.07.2017 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала судья.
Согласно решению ФАС, НМТП нарушил закон путем установления и поддержания монопольно высоких цен на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийск. В результате прибыль, полученная НМТП в 2015 году, увеличилась в два раза по сравнению с 2014 годом, а рентабельность выросла с 56% до 300%, указывала ФАС.
В июле Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение ФАС по делу о нарушении НМТП антимонопольного законодательства и установлении монопольно высоких цен.