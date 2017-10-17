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ГОНКОНГ, 17 октября. /ТАСС/. Контейнерооборот порта Гонконг в сентябре 2017 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из сообщения Гонконгского портового и морского совета.
В сентябре текущего года порт перевалил 1,84 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В том числе оборот глубоководных терминалов района порта Kwai Tsing вырос в прошлом месяце на 12,3%, до 1,43 млн TEU.
Замедление темпов прироста оборота порта также обусловлено резким ростом объемов в августе и сентябре прошлого года, когда порту удалось справиться с падением спроса, продолжавшимся более двух лет.
За первые девять месяцев с начала текущего года контейнерооборот порта Гонконг составил 15,6 млн TEU, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.