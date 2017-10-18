Перевозки личного транспорта пассажиров в поездах за 9 месяцев выросли почти на 10%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Перевозки личного транспорта пассажиров в поездах дальнего следования в январе-сентябре выросли почти на 10% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 4,020 тыс. транспортных средств, сообщается в пресс-релизе РЖД.

Отмечается, что всего с момента запуска данной услуги с 26 ноября 2012 г. было оформлено более 15 тыс. заявок на перевозку транспортных средств в вагонах-автомобилевозах. Наиболее востребованными маршрутами являются: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Адлер, Санкт-Петербург - Адлер и Москва - Хельсинки.

В настоящее время вагоны-автомобилевозы курсируют по 9 направлениям: Москва - Санкт-Петербург, Москва - Адлер, Москва - Хельсинки, Москва - Казань, Москва - Петрозаводск, Москва - Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону - Адлер, Санкт- Петербург - Адлер, Санкт-Петербург - Астрахань.

Вагон-автомобилевоз включается в состав поезда по предварительным заявкам и одновременно может перевозить до 8 мотоциклов или от 3 до 5 автомобилей в зависимости от их габаритов. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации.