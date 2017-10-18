Грузооборот порта Хамина-Котка за 9 месяцев 2017 года вырос на 8%, до 10,7 млн тонн

Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 18 октября, 12:03
Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 18 октября, 12:00
Испанец Надаль снялся с турнира ATP в Базеле из-за травмы коленаСпорт 18 октября, 11:56
Умер бизнесмен Левон АйрапетянОбщество 18 октября, 11:55
Глава ВТБ24: ставки по вкладам скоро достигнут исторического минимумаЭкономика и бизнес 18 октября, 11:51
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к SiemensЭкономика и бизнес 18 октября, 11:46
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьерыСпорт 18 октября, 11:45
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеруОбщество 18 октября, 11:41
Мэр Красноярска Акбулатов отказался выдвигаться на новый срокСибирь 18 октября, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАМИНА, 18 октября. /ТАСС/. Грузооборот порта Хамина-Котка (Финляндия) в январе-сентябре 2017 года составил 10,68 млн тонн, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 8%, сообщает пресс-служба порта.
Перевалка экспортных грузов за отчетный период увеличилась на 9,7%, до 7,84 млн тонн. Бумаги перевалено 2,03 млн тонн (+1,6%), пиломатериалов - 1,57 млн тонн (+17,1%), наливных грузов - 1,52 млн тонн (-2,7%).
Объем перевалки импортных грузов вырос на 3,6%, до 2,84 млн тонн. Импорт генеральных грузов вырос на 9,5%, до 858,12 тыс. тонн, наливных - сократился на 13,1%, до 804,11 тыс. тонн.
Оборот контейнеров в январе-сентябре вырос на 10,1%, до 519,72 тыс. TEU. Автомобилей перевезено 6,38 тыс. единиц (+4,7%).
Финские порты Котка (стивидорное предприятие Kotkan Satama Oy) и Хамина (Haminan Satama Oy) объединены под новым названием с 1 мая 2011 года.
Порт Котка расположен в 50 км от российской границы, в 280 км от Санкт-Петербурга и в 1000 км от Москвы, включает в себя порты Муссало, Хиетанен, Кантасатама. Порт Хамина - расположен в 35 км от российской границы. Грузооборот порта Хамина-Котка в 2016 году составил 13,39 млн тонн, контейнерооборот - 631,33 тыс. TEU.