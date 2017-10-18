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Грузооборот порта Хамина-Котка за 9 месяцев 2017 года вырос на 8%, до 10,7 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
18 октября, 11:53 UTC+3

Перевалка экспортных грузов за отчетный период увеличилась на 9,7%, до 7,84 млн тонн

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ХАМИНА, 18 октября. /ТАСС/. Грузооборот порта Хамина-Котка (Финляндия) в январе-сентябре 2017 года составил 10,68 млн тонн, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 8%, сообщает пресс-служба порта.

Перевалка экспортных грузов за отчетный период увеличилась на 9,7%, до 7,84 млн тонн. Бумаги перевалено 2,03 млн тонн (+1,6%), пиломатериалов - 1,57 млн тонн (+17,1%), наливных грузов - 1,52 млн тонн (-2,7%).

Объем перевалки импортных грузов вырос на 3,6%, до 2,84 млн тонн. Импорт генеральных грузов вырос на 9,5%, до 858,12 тыс. тонн, наливных - сократился на 13,1%, до 804,11 тыс. тонн.

Оборот контейнеров в январе-сентябре вырос на 10,1%, до 519,72 тыс. TEU. Автомобилей перевезено 6,38 тыс. единиц (+4,7%).

Финские порты Котка (стивидорное предприятие Kotkan Satama Oy) и Хамина (Haminan Satama Oy) объединены под новым названием с 1 мая 2011 года.

Порт Котка расположен в 50 км от российской границы, в 280 км от Санкт-Петербурга и в 1000 км от Москвы, включает в себя порты Муссало, Хиетанен, Кантасатама. Порт Хамина - расположен в 35 км от российской границы. Грузооборот порта Хамина-Котка в 2016 году составил 13,39 млн тонн, контейнерооборот - 631,33 тыс. TEU.

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