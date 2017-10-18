Глава Total: первая поставка с "Ямал СПГ" может состояться в конце ноября

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Первая поставка с завода по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" может состояться в конце ноября, сообщил глава французской нефтегазовой компании Total (один из участников проекта) Патрик Пуянне на брифинге в рамках конференции Oil & Money в Лондоне.

"Примерно конец ноября, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Точная дата не определена".

Пуянне также отметил, что лично примет участие в церемонии в честь отправки первого танкера.