Глава Total: первая поставка с "Ямал СПГ" может состояться в конце ноября

Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 18 октября, 12:03
Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 18 октября, 12:00
Испанец Надаль снялся с турнира ATP в Базеле из-за травмы коленаСпорт 18 октября, 11:56
Умер бизнесмен Левон АйрапетянОбщество 18 октября, 11:55
Глава ВТБ24: ставки по вкладам скоро достигнут исторического минимумаЭкономика и бизнес 18 октября, 11:51
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к SiemensЭкономика и бизнес 18 октября, 11:46
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьерыСпорт 18 октября, 11:45
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеруОбщество 18 октября, 11:41
Мэр Красноярска Акбулатов отказался выдвигаться на новый срокСибирь 18 октября, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Первая поставка с завода по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" может состояться в конце ноября, сообщил глава французской нефтегазовой компании Total (один из участников проекта) Патрик Пуянне на брифинге в рамках конференции Oil & Money в Лондоне.
"Примерно конец ноября, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Точная дата не определена".
Пуянне также отметил, что лично примет участие в церемонии в честь отправки первого танкера.