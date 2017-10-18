Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич за 9 месяцев 2017 года вырос на 8,5%

САН-ПЕДРО, 18 октября./ТАСС/. Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич (США, штат Калифорния) в январе-сентябре 2017 года составил 12,46 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 8,5% превышает аналогичный период прошлого года. Перевалка контейнеров в порту Лос-Анджелес выросла на 8,2%, до 6,89 млн TEU, Лонг-Бич - на 8,9%, до 5,57 млн TEU. Данная информация содержится в сообщении пресс-служб портов.

В сентябре текущего года контейнерооборот портов вырос на 13,2%, до 1,47 млн TEU. Порт Лос-Анджелес увеличил перевалку контейнеров на 2,2% до 763,78 тыс. TEU, Лонг-Бич - на 28,3% до 701,62 тыс. TEU.

Суммарный объем перевалки груженых контейнеров по итогам месяца вырос на 7,6%, до 1 млн TEU, порожних - на 27,9%, до 0,46 млн TEU. Порт Лос-Анджелес перевалил 517,12 тыс. TEU груженых контейнеров (-3,2%), Лонг-Бич - 491,63 тыс. TEU (+21,9%). Совокупный объем перевалки груженых импортных контейнеров увеличился на 12,4%, до 754,97 тыс. TEU.

Как ранее сообщал ТАСС, южнокорейская судоходная компания Hyundai Merchant Marine (HMM) купила 20% акций терминалов в портах Лонг-Бич и Сиэтл. HMM заплатит $15,6 млн за долю в компании Total Terminals International (TTI) - оператора терминала Pier T в порту Лонг-Бич и Terminal 46 в Сиэтле - и лизинговой компании HTEC у MSC. HMM планирует резкий рост объемов перевалки, благодаря развитию сервисов из Азии в США в рамках стратегического сотрудничества с альянсом 2M, вступающим в силу с начала апреля".

Порт Лос-Анджелес - один из крупнейших морских портов США на Тихоокеанском побережье. На территории расположено 27 грузовых терминалов, в том числе для перевалки навалочных, наливных, контейнерных грузов и автомобилей. По итогам 2016 года контейнерооборот порта составил 8,86 млн TEU.

Порт Лонг-Бич - расположен в северо-западной части бухты Сан-Педро, граничит с портом Лос-Анджелес. Контейнерооборот порта в 2016 году составил 6,8 млн TEU.