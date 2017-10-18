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"Транснефть" за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза, до 44,8 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
18 октября, 14:08 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Выручка в отчетном периоде увеличилась на 4%, до 620,5 млрд руб

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Транснефти" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-сентябре 2017 г. в годовом выражении выросла в 2,2 раза и составила 44,8 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка в отчетном периоде увеличилась на 4%, до 620,5 млрд руб.

Валовая прибыль "Транснефти" за 9 месяцев выросла на 0,7%, до 69,4 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2,3 раза, до 55,4 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 10,6%, до 30,3 млрд руб.

ПАО "Транснефть" является субъектом естественных монополий, 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности.

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