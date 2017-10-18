Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трафик через Панамский канал увеличился по итогам финансового года на 22%

Экономика и бизнес Транспорт
18 октября, 15:05 UTC+3

Крупнейшим судном, прошедшим через Панамский канал, стал контейнеровоз CMA CGM Theodore Roosevelt

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/Alejandro Bolivar

ПАНАМА, 18 октября. /ТАСС/. Трафик через Панамский канал увеличился по итогам завершившегося 30 сентября финансового года на 22,2% относительно предыдущего года и составил 403,8 млн PC/UMS (тонны Панамского канала - единица измерения грузооборота через канал, основанная на чистой вместимости), следует из сообщения администрации канала.

При этом количество прошедших через канал судов увеличилось лишь на 3,3%, до 13,55 тыс. ед.

Крупнейшим судном, прошедшим через Панамский канал, стал контейнеровоз CMA CGM Theodore Roosevelt. Длина его составляет 365,96 метра, ширина - 48,252 метра, предельная вместимость - 14 863 TEU. Далее судно отправилось в порт Нью-Йорк/Нью-Джерси и стало первым контейнеровозом такого класса, прошедшим под Бейоннским мостом после увеличения высоты его пролетов.

Новые шлюзы Панамского канала, которые были открыты в июне прошлого года, на 21 метр шире и на 5,5 метров глубже старых, через них могут проходить контейнеровозы в 3 раза больше судов Panamax.

В настоящее время через Панамский канал проходят маршруты 29 линейных сервисов, на 15 из которых задействованы суда класса Neopanamax.

Контейнеровозы продолжают лидировать в структуре трафика через канал: на них приходится 35,3% его совокупного грузооборота, а именно 143 млн PC/UMS. Из этого объема 89,1 млн PC/UMS прошли через новые шлюзы. На танкеры, в том числе газовозы, пришлось 105 млн PC/UMS. На третьем месте балкерный сегмент (79 млн PC/UMS), на четвертом - автомобилевозы (47 млн PC/UMS).

С точки зрения географии сервиса, 34% грузооборота Панамского канала пришлось на маршруты, связывающие Азию с восточным побережьем США. На втором месте сервисы между западным побережьем Южной Америки и восточным побережьем США (13%), по 7% составляют доли рынка маршрутов между западным побережьем Южной Америки и Европы и западным побережьем Центральной Америки и восточным побережьем США, и 5% приходится на маршруты, связывающие между собой побережья Южной Америки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
2
Суд принял встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
СМИ: Украина не договорилась с МВФ
5
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
6
Украина разорвала еще одно соглашение с РФ в военной сфере
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама