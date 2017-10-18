РЖД в 2017 году на треть увеличили объем капитального ремонта пути

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в 2017 году увеличило объем капитального ремонта пути на треть. Всего по итогам текущего года будет отремонтировано 5,73 тыс. км железнодорожного пути, говорится в сообщении компании.
В том числе планируется реконструировать 2,55 тыс. км пути (на 16% больше, чем в 2016 году), капитально отремонтировано 1,15 тыс. км (+32,6%). Будет проведена смена рельсов новыми в объеме 2635 км (+39,8%) и уложено 2595 стрелочных переводов (+15,3%).
По итогам проведения ремонтных работ в 2017 году уже повышена скорость движения пассажирских поездов на протяжении 210 км, для грузовых поездов - на 212,7 км.
Всего в результате ремонта инфраструктуры до конца года планируется повысить скорость пассажирских поездов на участках общей протяженностью свыше 1,3 тыс. км, грузовых поездов - на 1,2 тыс. км.