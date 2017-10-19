Расходы на введение единых железнодорожных тарифов в Якутии оцениваются в 1,5 млрд рублей

ЯКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Расходы на обеспечение единых тарифов железнодорожных перевозок на территории Якутии оцениваются в 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель генерального директора "Железных дорог Якутии" (ЖДЯ) Дмитрий Кондратов.

"Потребуется принятие решения ФАС России об увеличении размера индексации на 2018 год грузовых железнодорожных тарифов оценочно на 0,12% дополнительно для покрытия расходов, ранее покрываемых тарифами за перевозку по инфраструктуре "Железных дорог Якутии" не менее 1,5 млрд руб. в год", - отметил заместитель гендиректора.

Дополнительно ФАС и ЖДЯ в течение 2018 года проработают вопрос перехода имущественного комплекса "Железных дорог Якутии" к РЖД на правах аренды с последующей передачей этого имущества в уставный капитал РЖД в период 2019-2020 годов, рассказал Кондратов.

По итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося в сентябре во Владивостоке, президент России Владимир Путин дал поручение правительству России в срок до 1 декабря представить предложения по установлению единого тарифа при осуществлении перевозки грузов по железным дорогам ЖДЯ и РЖД. В настоящее время при перевозке грузов с использованием инфраструктуры ЖДЯ и РЖД взимаются двойные железнодорожные тарифы при передаче грузов от одного хозяйствующего субъекта к другому. По мнению Минвостокразвития, компенсировать грузовладельцам дополнительные издержки возможно путем установления им скидки в размере 25% на услуги по транспортировке грузов. В частности, такие скидки предлагается предусмотреть для грузовладельцев Якутии, а также для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток.