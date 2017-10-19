"Ъ": ОСК ликвидирует два из четырех региональных центра судостроения

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) ликвидирует два из четырех региональных центра судостроения - АО "Западный центр судостроения" (ЗЦС) и АО "Северный центр судостроения и судоремонта" (СЦСС), сообщает газета "Коммерсантъ".
"Решение принято советом директоров и правлением во исполнение стратегии развития и долгосрочной программы развития ОСК, согласно которому предусмотрен переход на двухзвенную систему управления", - цитирует "Ъ" заявление пресс-службы корпорации.
ЗЦС юридически контролировал части уставного капитала петербургских судостроительных предприятий - "Балтийского завода", "Северной верфи", "Адмиралтейских верфей", а также "Средне-Невского судостроительного завода", "Выборгского судостроительного завода" (оба - Ленобласть), Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (Калининградская область) и завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Ликвидация компании началась 11 октября.
Ликвидация СЦСС началась 16 октября. Компания владела долями капитала "Севмаша" и "Звездочки" (оба - Архангельская область).
В состав ОСК также входят "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС) и "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС). В корпорации сообщили "Ъ", что дальнейшая деятельность ЮЦСС "находится в проработке".
По мнению судостроителей, он также будет ликвидирован, однако ДЦСС управленческая реформа не затронет, т.к. ОСК сегодня контролирует его только на 25%. Мажоритарный акционер ДЦСС - компания "Современные технологии судостроения" (по 50% принадлежат Газпромбанку и "Роснефти").