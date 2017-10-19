Погрузка на транспорте в Китае в сентябре 2017 г. увеличилась на 11,2%, до 4,34 млрд тонн

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ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Совокупный объем погрузки на все виды транспорта в Китае по итогам сентября 2017 года составил 4,34 млрд тонн, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального бюро статистики КНР.
За отчетный период автомобильные перевозки увеличились на 12,4%, до 3,45 млрд тонн.
Объем погрузки на сети Китайских железных дорог в сентябре увеличился на 9,2%, до 311,78 млн тонн.
Объем погрузки на внутреннем водном транспорте составил 578,91 млн тонн, что на 5,2% больше по сравнению с сентябрем прошлого года.
Авиаперевозки грузов выросли на 6,7%, до 640 тыс. тонн.
За девять месяцев с начала года общий объем погрузки увеличился относительно того же периода прошлого года на 10,6%, до 34,33 млрд тонн. В том числе автотранспортом перевезено 26,65 млрд тонн (+10,9% к аналогичному периоду 2016 года). На железных дорогах Китая было погружено 2,75 млрд тонн грузов (+14,6%). Объем погрузки на внутреннем водном транспорте составил 4,92 млрд тонн (+7%). Авиаперевозки грузов возросли на 6,5%, до 5,1 млн тонн.