Международные железнодорожные перевозки в СНГ за 10 лет сократились вдвое

РИГА, 19 октября. /ТАСС/. Объемы международных пассажирских перевозок по железной дороге в странах СНГ и Балтии продолжают сокращаться, а пассажиры выбирают авиасообщение из-за скорости, заявил председатель дирекции совета по железнодорожному транспорту стран СНГ Петр Кучеренко на 67-м заседании совета.

"Следует отметить, что за последние 10 лет размеры международного пассажирского сообщения сокращены более чем в два раза. В графике 2007/2008 года было предусмотрено курсирование 280 международных пассажирских поездов, в своде на 2017/2018 гг. запланировано 111 пар, или минус 169 поездов", - сказал он.

По его словам, за 9 месяцев 2017 года железнодорожным администрациям стран СНГ и Балтии не удалось достичь уровня прошлого года по перевезенным пассажирам. Выполнение к аналогичному периоду прошлого года составило 97,6%. Снижение количества перевезенных пассажиров отмечается на железнодорожных администрациях Украины, Литовской Республики, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова. Общий пассажирооборот в международном сообщении по железнодорожным администрациям составил 4 млрд 253 млн пассажиро-км (-0,4%). Средняя дальность перевозки пассажиров - 297,1 км (-12,5%).

"К сожалению, принимаемые меры по привлечению пассажиров на железнодорожный транспорт малоэффективны. Все больше пассажиров при сравнительно одинаковой стоимости билетов с авиаторами выбирают скорость и предпочитают путешествовать самолетами вместо поездов", - отметил Кучеренко.

В частности, он отметил, что стоимость проезда в плацкартном вагоне международного пассажирского поезда номер 1 Москва-Рига формирования железнодорожной администрации Латвийской Республики при следовании в одну сторону составляет 4 тыс. 284 рубля, в купейном вагоне - 7 тыс. 274 рубля на дату отправления 19 октября. Время следования поезда - 16,2 часа. В то же время стоимость авиабилета между этими городами составляет 5 тыс. 445 рублей, а время в пути - 1,6 часа. В поезде номер 84 сообщением Москва-Караганда формирования Республики Казахстан при следовании в одну сторону от Москвы до Астаны стоимость проезда в плацкартном вагоне составляет 8 тыс. 229 рублей, в купейном вагоне - 11 тыс. 527 рублей на дату отправления 20 октября. Время следования поезда - 54,3 часа. В то же время билет на самолет из Москвы в Астану можно купить за 13 тыс. 353 рубля, а время в пути составляет всего 3,3 часа.

"Очевидно, что железнодорожники серьезно проигрывают в тарифной политике и времени в пути следования. Размеры движения международных пассажирских поездов к предыдущему графику движения поездов снова сокращены на 11 пар поездов", - отметил он.