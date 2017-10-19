Контейнерооборот порта Роттердам в январе-сентябре 2017 г. вырос на 10%

РОТТЕРДАМ, 19 октября. /ТАСС/. Контейнерооборот Роттердама, крупнейшего порта Европы, по итогам января-сентября 2017 года вырос на 10,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 10,2 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), сообщает администрация порта.

В третьем квартале рост спроса на перевалку контейнеров через Роттердам ускорился на 3,2% к уровню предыдущего квартала.

Среди факторов, обусловивших такую динамику, администрация порта отмечает увеличение производительности двух терминалов нового глубоководного района порта Maasvlakte 2, эффект от реструктуризации маршрутной сети новых альянсов перевозчиков, образованных в апреле этого года, и возросшее преимущество Роттердама в сегменте траншипмента в связи с увеличением размеров контейнеровозов на магистральных сервисах, связывающих Азию и Европу.

Общий грузооборот Роттердама за девять месяцев этого года составил 351,5 млн тонн, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Навалочные грузы, на которые приходится 17% от совокупного грузооборота, выросли на 1,4%, до 61,1 млн тонн. Объемы перевалки угля при этом снизились на 2,6%, до 19,9 млн тонн, а сельскохозяйственных грузов увеличились на 14,7%, до 8,8 млн тонн.

Объемы перевалки наливных грузов, на которые приходится почти половина совокупного грузооборота порта, снизились в отчетном периоде на 4,2%, до 161,5 млн тонн. При этом перевалка нефти выросла на 3,5%, до 78,9 млн тонн, а оборот нефтепродуктов, напротив, сократился на 11,5% в результате резкого снижения объема поставок российских нефтепродуктов из-за увеличения экспортных пошлин. Объемы СПГ снизились на 3%, до 1,29 млн тонн.

Согласно прогнозам администрации порта, по итогам года грузооборот порта Роттердам увеличится на 1-2%. Комментируя итоги, глава администрации порта Аллард Кастеляйн (Allard Castelein) признал, что для дальнейшего роста порту предстоит решить долгосрочные проблемы, связанные с глобальными изменениями структуры спроса на энергоносители.