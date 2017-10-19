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Большой морпорт Петербург в январе-сентябре лидирует по контейнерообороту среди портов РФ

Экономика и бизнес Транспорт
19 октября, 15:46 UTC+3

По итогам девяти месяцев 2017 года десятью крупнейшими портами РФ перевалено 3,32 млн TEU, что составляет 97,3% совокупного контейнерооборота морских портов России

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МОСКВА, 19 октября./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России по итогам января-сентября 2017 года увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,41 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), в том числе: экспорт контейнеров составил 1,41 млн TEU (+16,3%), импорт - 1,45 млн TEU (+17,9%), транзит - 48,03 тыс. TEU (+23,9%), каботаж - 500,26 тыс. TEU (+9,1%).

Рейтинг морпортов РФ по контейнерообороту в январе-сентябре 2017 года

Рейтинг морпортов РФ по контейнерообороту в январе-сентябре 2017 года

© ТАСС
Рейтинг морпортов РФ по контейнерообороту в январе-сентябре 2017 года
© ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов России по контейнерообороту.

Лидирующую строчку рейтинга, как и в январе-сентябре 2016 года, занимает Большой порт Санкт-Петербург с оборотом 1,43 млн TEU (+9,6%). Порт Владивосток, увеличив перевалку контейнеров на 35,4%, до 614,42 тыс. TEU, в отчетном периоде поднялся с 3-й позиции на 2-ю, сместив порт Новороссийск с оборотом 526,91 тыс. TEU (+15,6%) со 2-й на 3-ю позицию.

Рейтинг морпортов РФ по контейнерообороту в январе-сентябре 2016 года

Рейтинг морпортов РФ по контейнерообороту в январе-сентябре 2016 года

© ТАСС
Рейтинг морпортов РФ по контейнерообороту в январе-сентябре 2016 года
© ТАСС

Порт Петропавловск-Камчатский увеличил перевалку контейнеров на 8,8%, до 59,8 тыс. TEU, за счет чего поднялся с 8-й на 7-ю позицию, обогнав порт Усть-Луга с показателем 56,84 тыс. TEU (-8%). Порт Магадан поднялся с 10-й на 9-ю позицию - 41,55 тыс. TEU (+15,3%). Порт Дудинка занял 10-ю строчку - 39,57 тыс. TEU (-3,1%).

Наибольший рост перевалки контейнеров по итогам января-сентября отмечен в портах: Москальво - в 3,3 раза, до 499 TEU, Тикси - на 78,3%, до 362 TEU, Холмск - на 38,4%, до 3,5 тыс. TEU.

Наибольшее снижение контейнерооборота показали порты: Ростов-на-Дону - на 94,4%, до 45 TEU, Охотск - на 68,6%, до 281 TEU, Махачкала - на 52,9%, до 8 TEU.

По итогам января-сентября 2017 года десятью крупнейшими портами РФ перевалено 3,32 млн TEU, что составляет 97,3% совокупного контейнерооборота морских портов России. Рост относительно января-сентября 2016 года составил 16,4%.

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