Новороссийск по итогам 9 месяцев лидирует по грузообороту среди морских портов РФ

МОСКВА, 19 октября./ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ по итогам января-сентября 2017 года увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 580,42 млн тонн.

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На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов России по грузообороту. Лидирующую строчку рейтинга по объемам перевалки грузов в январе - сентябре 2017 года, как и в 2016 году, занимает порт Новороссийск с оборотом 107,45 млн тонн (+11,1%). Доля перевалки грузов портом составляет 18,5% совокупного грузооборота морских портов РФ.

Порт Мурманск, увеличив перевалку грузов на 64,9%, до 38,11 млн тонн, поднялся с 7-ой позиции по итогам января-сентября 2016 года на 6-ю. Порт Кавказ опустился с 6-ой на 7-ю позицию - 25,56 млн тонн (+4,3%).

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В январе-сентябре 2017 года наибольший рост перевалки грузов показали порты: Сабетта - в 3,4 раза, до 5,35 млн тонн, Беринговский - в 3,9 раза, до 160,4 тыс. тонн, Кандалакша - в 2,2 раза до 1,1 млн тонн.

Наибольшее снижение грузооборота отмечено в портах: Махачкала - на 59,7%, до 977,4 тыс. тонн, Охотск - на 57,6%, до 59,8 тыс. тонн, Нарьян-Мар - на 34,9%, до 0,06 млн тонн.

По итогам января-сентября 2017 года совокупный грузооборот топ-10 портов РФ составил 443,19 млн тонн (76,4% совокупного грузооборота), что выше января-сентября 2016 года на 8,9%.