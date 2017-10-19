КТСП в январе-сентябре возглавил рейтинг контейнерных терминалов с оборотом 476,5 тыс. TEU

МОСКВА, 19 октября./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России по итогам января-сентября 2017 года увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 3,41 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Развернуть © ТАСС © ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту. Лидирующую строчку рейтинга занимает стивидорная компания ЗАО "Контейнерный терминал Санкт- Петербург" (КТСП, Большой морпорт Санкт-Петербург) c объемом перевалки контейнеров 476,45 тыс. TEU, что на 14,1% превышает показатель января-сентября 2016 года.

Стивидорная компания ООО "Балтийская стивидорная компания" (порт Калининград) по итогам января-сентября 2016 года занимала 13-ю позицию. В отчетном периоде, увеличив перевалку контейнеров на 64,3%, до 124,35 тыс. TEU, компания поднялась на 10-ю позицию. ООО "НУТЭП" (порт Новороссийск) поднялось с 6-ой на 5-ю позицию с оборотом 216,83 тыс. TEU (+23,8%), ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) - с 9-ой на 8-ю - 138,15 тыс. TEU (+29,9%).

Развернуть © ТАСС © ТАСС

АО "Петролеспорт" (Большой порт Санкт-Петербург), сократив перевалку контейнеров на 20,3%, до 159,29 тыс. TEU, опустилось с 5-й позиции по итогам января-сентября 2016 года на 7-ю. ООО "Моби Дик" (Большой морпорт Санкт-Петербург) опустилось с 8-ой на 9-ю позицию, перевалив 126,45 тыс. TEU (+10,6%).

В целом за отчетный период наибольшее снижение контейнерооборота показали компании: ООО "Русмарин форвардинг" (порт Санкт-Петербург) - на 95,5%, до 1,05 тыс. TEU, ООО "Ростовский универсальный порт" - на 94,4%, до 45 TEU, ООО "Охотский морской порт" (порт Охотск) - на 68,6%, до 281 TEU.

Наибольший рост перевалки контейнеров показали компании: ООО "МГС-Терминал" (порт Санкт-Петербург) - в 3,9 раза, до 9,03 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт- Петербург" - в 2,7 раза, до 16,88 тыс. TEU, ЗАО "Дальзавод-Терминал" (порт Владивосток) - на 98,8%, до 35,14 тыс. TEU.

По итогам января-сентября 2017 года десятью крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 2,43 млн TEU, что составляет 71,4% всего контейнерооборота морских портов России и превышает аналогичный период 2016 года на 16,8%.