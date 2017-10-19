Магомедов: "Сумма" допускает продажу миноритарного пакета в Fesco в 2018 г.

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Группа "Сумма" допускает продажу миноритарного пакета в Fesco в 2018 году, сообщил журналистам в кулуарах клуба "Валдай" председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов.

"Мы сейчас заканчиваем реструктуризацию (Fesco - прим. ТАСС), наверное, в следующем году подумаем, возможно, о продаже какого-то пакета миноритарного", - сказал он.

Ранее, говоря о продаже части Fesco, Магомедов сказал, что в целом может быть продано 35-40%, но речь идет не столько о пакете группы "Сумма", сколько о пакетах партнеров группы.

"Сумма" по окончании сделки останется контрольным акционером.

Ранее замглавы ФАС Андрей Цыганов заявил, что ФАС получила ходатайство от DP World о покупке акций Fesco, анализ начат.

В рамках ВЭФ глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд интересуется акциями Fesco, в том числе совместно с DP World.

Вторичное размещение акций (SPO) транспортной группы Fesco в пользу иностранного инвестора может потребовать согласования на правкомиссии, сообщали ТАСС в Федеральной антимонопольной службе. Это обусловлено тем, что некоторые хозяйственные общества, входящие в группу Fesco, имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Ранее Дмитриев в интервью ТАСС говорил об интересе еще к одному транспортному активу: дубайский портовый оператор DP World заинтересован в приобретении акций РЖД в "Трансконтейнере" совместно с РФПИ.

DP World обладает портфелем из более чем 65 морских терминалов, расположенных на шести континентах, включая строящиеся терминалы в Индии,х Африке, Европе и Ближнем Востоке.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.