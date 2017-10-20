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Объем перевозок "Трансконтейнера" за 9 месяцев вырос на 18%, до 1,317 млн TEU

Экономика и бизнес Транспорт
20 октября, 9:38 UTC+3 МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Объем контейнерных перевозок вагонным парком компании за отчетный период вырос на 19,1%, до 1 млн 230,5 тыс. TEU

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Объем перевозок "Трансконтейнера" в январе-сентябре 2017 года вырос на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 1 млн 316,8 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), говорится в сообщении компании.

Наиболее быстрыми темпами росли перевозки в транзитном и импортном сообщениях. Объем транзитных перевозок за отчетный период увеличился в 1,8 раза, до 89,4 тыс. TEU, импортные перевозки показали рост на 40,4%, до 237,5 тыс. TEU. Перевозки во внутреннем сообщении возросли на 31,9%, до 669 тыс. TEU.

Объем контейнерных перевозок вагонным парком компании за отчетный период вырос на 19,1%, до 1 млн 230,5 тыс. TEU.

В третьем квартале 2017 года объем переработки контейнеров на терминалах "Трансконтейнера" на сети российских железных дорог увеличился на 16% и достиг 456,7 тыс. TEU. Динамика переработки на терминалах компании по сравнению с темпами роста рынка связана с ростом объема транзитных и международных перевозок.

О компании

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.

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