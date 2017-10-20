УФАС оштрафовало аэропорт Мурманска на 1,7 млн рублей

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Мурманской области наложило на ОАО "Аэропорт Мурманск" штраф в размере 1,7 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.
"Мурманское УФАС назначило ОАО "Аэропорт Мурманск" штраф в размере 1,7 млн за злоупотребление доминирующим положением. В октябре 2016 года в антимонопольный орган обратилась авиакомпания ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" с заявлением о значительном повышении сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов в аэропорту Мурманск. По аналогичным обстоятельствам пожаловалось ЗАО "Нордавиа - Региональные авиалинии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Было установлено, что повышение стоимости оказываемых аэропортом услуг, в отношении которых не осуществляется государственное ценовое регулирование, составило от 26,7% до 757,6%.
"Антимонопольный орган сделал вывод, что часть тарифов на услуги по обслуживанию воздушных судов была установлена ОАО "Аэропорт Мурманск" без надлежащего экономического обоснования. Комиссия Мурманского УФАС признала общество нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции", - отметили в пресс-службе.
В октябре 2016 года было возбуждено дело и выдано предписание об устранении нарушений. "ОАО "Аэропорт Мурманск" не согласилось с антимонопольным органом и обжаловало решение в суде. В ходе судебных разбирательств была поддержана позиция Мурманского УФАС России", - добавили в пресс-службе.