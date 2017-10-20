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Госдума приняла закон об аэропортовых услугах, освобождаемых от НДС

Экономика и бизнес Транспорт
20 октября, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Перечень аэропортовых и аэронавигационных услуг, освобождаемых от НДС, будет разработан Минтрансом и принят в виде постановления правительства

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, наделяющий правительство РФ полномочиями по определению перечня аэропортовых и аэронавигационных услуг, освобождаемых от налога на добавленную стоимость (НДС).

Сейчас Налоговый кодекс РФ не устанавливает конкретный перечень таких услуг, освобожденных от НДС.

"В связи с этим на практике возникают разногласия между налоговыми органами и плательщиками НДС. Принятие законопроекта позволит избежать возникновения разногласий", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Перечень аэропортовых и аэронавигационных услуг, освобождаемых от НДС, будет разработан Минтрансом и принят в виде постановления правительства.

Предполагается, что закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

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