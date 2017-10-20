Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы, имея в парке лишь 3 отечественных самолета

Экономика и бизнес Транспорт
20 октября, 11:02 UTC+3

Сейчас по правилам для регулярных перевозок необходимо минимум восемь самолетов, с меньшим флотом можно выполнять только чартерные рейсы, пишут "Ведомости"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Татьяна Белякова/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Авиакомпании смогут выполнять регулярные перевозки, имея в парке только три отечественных самолета, сообщает газета "Ведомости".

Сейчас по правилам для регулярных перевозок необходимо минимум восемь самолетов, с меньшим флотом можно выполнять только чартерные рейсы. Соответствующие изменения в федеральные авиационные правила подготовил Минтранс, они будут введены в действие приказом министерства, который не подлежит согласованию с Минпромторгом.

Инициатива Минтранса направлена на поддержку новой авиакомпании "Азимут", считают собеседники газеты. Хотя в целом это очередная мера в поддержку российского авиастроения, добавляют они.

Первый коммерческий рейс ростовской авиакомпании "Азимут" состоялся 15 сентября этого года. Сейчас самолетный парк "Азимута" располагает четырьмя машинами Sukhoi Super Jet-100, портфель заказов компании насчитывает более десятка воздушных судов. Сообщалось, что к 2021 году компания планирует летать по 25 направлениям, включая транснациональные. В 2017 году авиакомпания рассчитывает перевезти до 100 тысяч пассажиров, в 2018 году - до 800 тысяч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигурантка дела Серебренникова покинула Россию на туристическом автобусе
2
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
5
Жерар Депардье рассказал, как едва не избил Харви Вайнштейна
6
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама