Авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы, имея в парке лишь 3 отечественных самолета

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Авиакомпании смогут выполнять регулярные перевозки, имея в парке только три отечественных самолета, сообщает газета "Ведомости".
Сейчас по правилам для регулярных перевозок необходимо минимум восемь самолетов, с меньшим флотом можно выполнять только чартерные рейсы. Соответствующие изменения в федеральные авиационные правила подготовил Минтранс, они будут введены в действие приказом министерства, который не подлежит согласованию с Минпромторгом.
Инициатива Минтранса направлена на поддержку новой авиакомпании "Азимут", считают собеседники газеты. Хотя в целом это очередная мера в поддержку российского авиастроения, добавляют они.
Первый коммерческий рейс ростовской авиакомпании "Азимут" состоялся 15 сентября этого года. Сейчас самолетный парк "Азимута" располагает четырьмя машинами Sukhoi Super Jet-100, портфель заказов компании насчитывает более десятка воздушных судов. Сообщалось, что к 2021 году компания планирует летать по 25 направлениям, включая транснациональные. В 2017 году авиакомпания рассчитывает перевезти до 100 тысяч пассажиров, в 2018 году - до 800 тысяч.