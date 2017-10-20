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УВЗ планирует продать "Трансмашхолдингу" 42,5% акций Тверского вагоностроительного завода

Экономика и бизнес Транспорт
20 октября, 11:36 UTC+3

Контрольный пакет акций машзавода, по данным "Ъ", находиться у ООО "Сапфир", 99,99% которого принадлежит ЗАО "Трансмашхолдинг"

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© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уразвагонзавод (УВЗ) намерен продать 42,47% акций Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление главы УВЗ Александра Потапова.

По его словам, реализация профильных и непрофильных активов компании направлена на стабилизацию финансового положения УВЗ.

Контрольный пакет ТВЗ (50,64%), по данным "Ъ", находиться у ООО "Сапфир", 99,99% которого принадлежит ЗАО "Трансмашхолдинг". В ТМХ "Ъ" подтвердили намерение приобрести ТВЗ, не уточнив детали.

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - "Уралвагонзавод".

В конце декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 100% акций "Уралвагонзавода".

АО "Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ ч. Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок (габарит RIC), различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения.

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