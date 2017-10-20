Глава РЖД: СНГ и Балтия должны продолжать работу по обнулению НДС на проводку поездов

РИГА, 20 октября. /ТАСС/. Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров призвал железнодорожные администрации стран СНГ и Балтии продолжать работу, направленную на обнуление ставки НДС на услуги по проводке международных поездов. Такое заявление он сделал, выступая на 67-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

"Учитывая важность этого вопроса и его влияние на убыточность перевозок, нам надо продолжать работу с правительствами в этом направлении", - сказал Белозеров. Он отметил, что с целью сокращения убыточности пассажирских перевозок в международном сообщении и повышения их привлекательности он как председатель совета в мае 2017 года подписал письма в правительства стран СНГ и Балтии с просьбой рассмотреть вопрос о возможности перехода на новую систему расчетов за проследование поездов в международном сообщении и, соответственно, внесения изменений в национальное законодательство для установления нулевой ставки НДС по этому показателю.

"Был получен ряд ответов различного характера. В частности, Министерство транспорта и коммуникаций Литвы ответило, что, учитывая важность международных пассажирских перевозок, рассматривается целесообразность внесения соответствующих дополнений в закон. Ещё одна информация пришла из Казахстана. Там правительство разрабатывает новую редакцию Налогового кодекса, в которой предполагается учесть обнуление ставки НДС по проследованию пассажирских поездов по инфраструктуре соседних государств", - сказал глава РЖД.

Идея установления НДС по ставке 0% при оказании услуг по проследованию поездов в международном пассажирском сообщении обсуждалась и год назад, на 65-м заседании Совета.

По данным Совета, за январь-июль 2017 года железными дорогами государств-участников СНГ в международном пассажирском сообщении перевезено 10,5 млн пассажиров, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной сокращения пассажиропотока стала, в том числе, отмена пассажирских поездов в силу экономической неэффективности.

График движения поездов в международном сообщении на 2017/2018 год предусматривает курсирование 111 пар поездов против 123 в действующем графике. Он будет введен в действие 10 декабря 2017 года.