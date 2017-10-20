Аэропорт Платов получил положительное заключение о соответствии требованиям техрегламентов

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ростехнадзор выдал строящемуся ростовскому аэропорту Платов положительное заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
"19 октября 2017 года Ростехнадзор выдал подведомственному Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" заключение о соответствии - документ, который подтверждает, что в процессе строительства аэродрома не были нарушены требования технических норм и правил, а также иных правовых актов и проектной документации", - говорится в сообщении.
С этого момента специалисты ведомства начали сертификацию аэродромных сооружений строящегося аэропорта, а в ноябре будет сертифицирован аэровокзальный комплекс Платова.
"К 1 декабря аэропорт будет полностью готов к открытию полетов и обслуживанию пассажиров", - подчеркивают в ведомстве.
Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.
Базовым перевозчиком нового аэропорта станет авиакомпания "Азимут", принадлежащая председателю совета директоров аэропорта Внуково Виталию Ванцеву.