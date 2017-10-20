Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

''Уральские авиалинии'' с 24 октября начнут выполнять рейс из Казани в Дубай

Экономика и бизнес Транспорт
20 октября, 14:31 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 20, октября. /ТАСС

Рейс будет выполняться еженедельно по вторникам в течение всего зимнего сезона 2017-2018 гг.

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Туманов/ТАСС

КАЗАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Авиакомпания ''Уральские авиалинии'' с 24 октября начнет выполнять рейс из Казани в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает в пятницу пресс-служба международного аэропорта столицы Татарстана.

''Авиакомпания ''Уральские авиалинии'' с 24 октября начинает выполнение полетов из Казани в Дубай и обратно. Рейс будет выполняться еженедельно по вторникам в течение всего зимнего сезона 2017-2018'', - говорится в сообщении.

Длительность перелета составит от 4,5 до 5 часов, отмечается в документе.

По итогам девяти месяцев 2017 года, услугами ''Уральских авиалиний'' воспользовались 6,1 млн пассажиров, география рейсов перевозчика насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов компании состоит из самолетов 43 самолетов европейского концерна Airbus.

Пассажиропоток международного аэропорта "Казань" за девять месяцев 2017 года составил более 2 млн человек. Маршрутная сеть воздушной гавани в 2016 году насчитывала 65 направлений, в том числе более 30 - международных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Кабмин вносит в Госдуму проект о "народных инспекторах" дорожного движения
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии
6
Посольство РФ в США отвергло утверждения американского дипломата о вмешательстве в выборы
7
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
Темы дня
Новости партнеров
Реклама