''Уральские авиалинии'' с 24 октября начнут выполнять рейс из Казани в Дубай

КАЗАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Авиакомпания ''Уральские авиалинии'' с 24 октября начнет выполнять рейс из Казани в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает в пятницу пресс-служба международного аэропорта столицы Татарстана.

''Авиакомпания ''Уральские авиалинии'' с 24 октября начинает выполнение полетов из Казани в Дубай и обратно. Рейс будет выполняться еженедельно по вторникам в течение всего зимнего сезона 2017-2018'', - говорится в сообщении.

Длительность перелета составит от 4,5 до 5 часов, отмечается в документе.

По итогам девяти месяцев 2017 года, услугами ''Уральских авиалиний'' воспользовались 6,1 млн пассажиров, география рейсов перевозчика насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов компании состоит из самолетов 43 самолетов европейского концерна Airbus.

Пассажиропоток международного аэропорта "Казань" за девять месяцев 2017 года составил более 2 млн человек. Маршрутная сеть воздушной гавани в 2016 году насчитывала 65 направлений, в том числе более 30 - международных.