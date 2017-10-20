Global Ports в январе-сентябре лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Контейнерооборот холдинга Global Ports, на долю которого приходится до 29,9% (-2,8 пр.п.) совокупного контейнерооборота РФ, по итогам января-сентября 2017 года составил 1,02 млн TEU (+6,1% к январю-сентябрю 2016 года).
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Согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основании которых ТАСС подготовил рейтинг, АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ), входящее в холдинг Global Ports, увеличило перевалку контейнеров на 11,4%, до 406,65 тыс. TEU, ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК) - на 22,6%, до 270,13 тыс. TEU, ООО "Моби Дик" - на 10,6%, до 126,45 тыс. TEU. Одновременно с этим, контейнерооборот ОАО "Петролеспорт" (ПЛП) сократился на 20,3%, до 159,29 тыс. TEU, ОАО "Усть-Лужский Контейнерный терминал" - на 6,9%, до 56,2 тыс. TEU. Доля ПЛП в структуре холдинга сократилась на 5,2 пр.п., до 15,6%. Доля ВСК увеличилась на 3,6 пр.п., до 26,5%.
Контейнерооборот группы "Сумма" за отчетный период вырос на 31,5%, до 776,84 тыс. TEU. Доля холдинга от общего контейнерооборота РФ составила 22,8% (+2,7 пр.п.). Контейнерооборот ОАО "Владивостокский МТП" (ВМТП) вырос на 46%, до 342,41 тыс. TEU, ПАО "НМТП" - на 29,9%, до 138,15 тыс. TEU, ООО "Балтийская стивидорная компания" (БСК) - на 64,3%, до 124,35 тыс. TEU. АО "НЛЭ" сократило перевалку контейнеров на 1,4%, до 171,93 тыс. TEU. В структуре холдинга НЛЭ потеряла 7,4 пр.п., с 29,5% до 22,1%.
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Совокупный контейнерооборот холдинга UCL Port увеличился на 16,2%, до 493,33 тыс. TEU. Доля холдинга в структуре контейнерооборота РФ осталась на уровне 14,5%. Рост перевалки контейнеров ЗАО "Контейнерный терминал Санкт- Петербург" (КТСП) составил 14,1%, до 476,45 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" - 170%, до 16,88 тыс. TEU.
ООО "НУТЭП", входящее в холдинг Delo Ports, за отчетный период увеличило перевалку контейнеров на 23,8%, до 216,83 тыс. TEU. Доля холдинга составила 6,4% контейнерооборота РФ (+0,4 пр.п.).
Прочими контейнерными терминалами РФ перевалено 902,53 тыс. TEU, что на 14,4% больше относительно января-сентября 2016 года - 14,4%, их доля составила 26,5%.