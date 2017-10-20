Петербургский порт "Морской фасад" в 2017 году принял рекордное число пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Морской пассажирский порт "Морской фасад" в Санкт-Петербурге поставил рекорд по пассажиропотоку по итогам навигации 2017 года, которая началась 2 мая и завершилась 17 октября, приняв 560 тыс. пассажиров. Об этом сообщил в пятницу ТАСС коммерческий директор порта Алексей Панфилов.

Ранее сообщалось, что порт ожидает рост по итогам навигации 2017 года за счет более интенсивного сотрудничества с туроператорами, развития портовой инфраструктуры и повышения интереса туристов к круизам. В текущем году компания заключила порядка 120 новых договоров с туристическими компаниями.

"Рост пассажиропотока по сравнению с навигацией прошлого года составил порядка 20% - около 560 тыс. человек. Это рекордное число", - сказал он, добавив, что порт в следующем году ожидает рост в 8% по общему пассажиропотоку - до 600 тыс. человек. В 2016 году пассажиропоток порта составил 456 тыс. человек.

Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" - крупнейший морской пассажирский порт в России. Его строительство началось в 2006 году и полностью завершилось в 2011 году. Порт способен принимать круизные и паромные суда длиной до 340 м и осадкой до 8,8 м, общее количество причалов - семь. С 2008 года "Морской фасад" принял более 3,5 млн пассажиров на круизных судах из 180 стран. Больше всего туристов из Германии - 30%, на втором месте граждане США, на третьем - британские подданные, растет также количество туристов из Китая.