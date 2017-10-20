Акционеры Fesco 25 декабря рассмотрят досрочное прекращение полномочий совета директоров

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Акционеры ДВМП (головная структура группы Fesco) на внеочередном собрании 25 декабря 2017 года рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров. Об этом говорится в материалах компании.

В настоящее время в совет директоров ДВМП входят владелец, председатель совета директоров группы "Сумма" (владеет 32,5% акций ДВМП) Зиявудин Магомедов, президент транспортной группы Fesco Александрс Исуринс, юрисконсульт Tarrant Management Клайв Боуд, глава московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital Дмитрий Швец, генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммед Заде, генеральный директор ЗАО "УК Уралсиб" Андрей Успенский, директор по финансам и экономике группы "Сумма" Константин Кузовков, финансовый директор ООО "Карента" Сергей Базылев и руководитель проекта реструктуризации долга группы Fesco Стивен Хеллман.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.