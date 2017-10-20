ФАС отказалась возбуждать дело по заявлению "дочки" РЖД против компании из Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Карельское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) не усмотрело нарушений антимонопольного законодательства в действиях логистической компании "Промнерудтранс" и отказало в возбуждении дела против этой компании по заявлению Федеральной грузовой компании (ФГК), дочернего общества РЖД. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель ведомства Артур Пряхин.

"Мы рассмотрели заявление Федеральной грузовой компании и отказали в возбуждении дела, так как не нашли нарушений. Заявителю был направлен отказ", - сказал Пряхин.

По его словам, признаков сговора и лоббизма интересов в действиях "Промнерудтранса" выявлено не было, уточнил он.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2015 года глава Карелии Александр Худилайнен писал РЖД о необходимости работы с "Промнерудтрансом" и предоставлении вагонов этой компании. В 2017 году власти республики пожаловались в ФАС России на ФГК из-за дефицита вагонов для вывоза щебня. После этого ФГК обратилась в ФАС с просьбой возбудить антимонопольное дело против "Промнерудтранса", посчитав его посредником, действовавшим вопреки антимонопольному законодательству. Кроме этого, ФГК сочла, что власти региона лоббируют не интересы производителей щебня, а конкретной компании.