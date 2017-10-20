"Ростерминалуголь" впервые отгрузил уголь для потребителей в Португалии

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УСТЬ-ЛУГА, 20 октября. /ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" отгрузил первое в своей истории судно в адрес потребителей из Португалии, следует из сообщения, опубликованного на сайте компании.
Время погрузки судна составило 36 часов. Балкер Sea Tribute (тип Panamax) принял на борт 77,5 тыс. тонн энергетического угля и отправился в сторону порта назначения Синиш.
Таким образом, на сегодняшний день список направлений для отправки угля с терминала расширился до более 20 стран, среди которых: Германия, Англия, Израиль, Бразилия, Марокко.
АО "Ростерминалуголь" стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания". По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18,1 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.