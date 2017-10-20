Новороссийск в январе-сентябре возглавил рейтинг портов РФ по перевалке наливных грузов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Морские порты РФ по итогам января-сентября 2017 года перевалили 308,27 млн тонн наливных грузов, что на 9,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего за отчетный период грузооборот портов составил 580,42 млн тонн (+9,1%).

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На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов и стивидорных компаний России по объемам перевалки наливных грузов.

Лидирующую позицию среди портов РФ по итогам января- сентября 2017 года, как и в 2016, занимает порт Новороссийск с оборотом 76,11 млн тонн (+11%). Среди стивидорных компаний первое место заняло ООО "Приморский торговый порт" (порт Приморск) - 44,69 млн тонн (-7,6%).

Порт Усть-Луга поднялся с 3-й на 2-ю позицию с оборотом 47,47 млн тонн (+3,1%), сместив порт Приморск на 3-е место.

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Порт Мурманск за девять месяцев увеличил перевалку наливных грузов в 3,2 раза, с 6,66 до 21,37 млн тонн, что позволило порту подняться с 11-й позиции на 5-ю. Порт Туапсе опустился с 5-го на 6-е место, Пригородное - с 6-го на 7-е, Кавказ - с 7-го на 9-е, Де-Кастри - с 8-го на 10-е. Порт Высоцк, занимавший в январе-сентябре 2016 года 9-ю позицию, вышел из топ-10.

Стивидорная компания ЗАО "КТК-Р" (порт Новороссийск) поднялась с 3-ю на 2-ю позицию рейтинга с оборотом 40,26 млн тонн (+28,3%), сместив ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) на 3-ю позицию - 35,86 млн тонн (-3,6%). "Невская трубопроводная компания" (порт Усть-Луга) поменялась местами с ООО "Транснефть - Порт Козьмино" (порт Восточный) и поднялась на 4-ю позицию, перевалив 24,33 млн тонн (+12%).

Перевалка наливных грузов ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) в январе-сентябре прошлого года составляла 4,78 млн тонн (16 место). В отчетном периоде компания увеличила перевалку в 2,6 раза, до 12,22 млн тонн за счет чего вошла в топ-10 и заняла 8-ю позицию. EXXON NEFTEGAS LTD (порт Де-Кастри) опустилось с 8-й позиции на 9-ю. ООО "СВЛ МАРИН ТРАНЗИТ СЕРВИСИЗ" (порт Кавказ), занимавшее в январе-сентябре 2016 года 10-ю позицию, в отчетном периоде вышло из топ-10. ООО " РН-Туапсенефтепродукт" (порт Туапсе) вошло в топ-10 с оборотом 7,99 млн тонн (+9,4%).

Наибольший рост перевалки наливных грузов за отчетный период показали порты: Мурманск - в 3,2 раза, до 21,37 млн тонн, Астрахань - в 6 раз, до 82,9 тыс. тонн, Сабетта - в 2,8 раза, до 4,34 млн тонн, а также стивидорные компании, такие как: ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) - в 2,6 раза, до 12,22 млн тонн, ООО "Газпромнефть-Ямал" (порт Сабетта) - в 2,7 раза, до 4,25 млн тонн, ООО "Евро-Транс" (порт Феодосия) - в 4 раза, до 281,1 тыс. тонн.

Наибольшее снижение перевалки наливных грузов отмечено в портах: Махачкала - на 66,4%, до 730,6 тыс. тонн, Выборг - на 49,3%, до 17 тыс. тонн, Архангельск - на 19,6%, до 615,3 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях: ФГУП "Махачкалинский МТП" (порт Махачкала) - на 66,4%, до 730,6 тыс. тонн, ЗАО "Интерферрум - Металл" (Большой морпорт Санкт-Петербург) - на 48%, до 334,2 тыс. тонн, ЗАО "Юг Руси" (порт Ростов-на-Дону) - на 41,1%, до 42,3 тыс. тонн.

По итогам января-сентября 2017 года первой десяткой портов перевалено 265,42 млн тонн наливных грузов (+9,3%), что составляет 86,1% совокупного объема. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 224,67 млн тонн (+7%), что составляет 72,9% общей перевалки наливных грузов.