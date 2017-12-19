ФАС разрешила реорганизацию "Объединенной транспортно-логистической компании"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила реорганизацию "Объединенной транспортно-логистической компании" (ОТЛК) с выделением компании с равными долями РФ, Казахстана и Белоруссии, следует из решения ведомства.

"ФАС России рассмотрело ходатайство АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы", ГО "Белорусская железная дорога" и ОАО "Российские железные дороги" о согласовании создания АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" путем реорганизации АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" в форме выделения, в результате которого каждый из заявителей приобретет по 33,33% акций АО "ОТЛК ЕРА", и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - следует из решения ФАС.

Ранее сообщалось, что решение о реорганизации ОТЛК было принято на внеочередном общем собрании акционеров РЖД. Компания будет создана по модели "без активов" с паритетным участием России, Казахстана и Белоруссии (по 33,33% акций). Это позволит повысить вовлеченность акционеров в развитие проекта и создает комфортные условия для взаимодействия.

В ходе реорганизации из ОТЛК будут выделены АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА), АО "ОТЛК Логистика" и АО "ОТЛК Финансы".

ОТЛК ЕРА будет осуществлять основную производственную деятельность ОТЛК по оперированию и развитию грузового транзита на территории стран - участников проекта.

Кроме того, в результате реорганизации будет создан ряд дочерних обществ ОАО "РЖД", которые, в частности, будут владеть активами компании, ранее внесенными в уставный капитал ОТЛК.

История проекта

Национальные железнодорожные компании России, Белоруссии и Казахстана зарегистрировали ОТЛК 13 ноября 2014 года. ОТЛК занимается перевозкой контейнерных грузов по территории трех стран, в том числе на транзитных маршрутах между Европой и Азией. Доли РЖД, АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" (КТЖ) и государственного объединения "Белорусская железная дорога" (БЖД) в ОТЛК определялись исходя из рыночной стоимости вносимого в капитал имущества (общая сумма 39,76 млрд рублей). В результате доля РЖД в компании составила 99,8%, доли КТЖ и БЖД - по 0,1%. РЖД внесли в ОТЛК принадлежащие им 50% акций "Трансконтейнера" и 100% "РЖД Логистики".

Предполагалось, что до конца 2016 года КТЖ должны внести в капитал ОТЛК акции двух "дочек" - АО "Казтранссервис" и АО "Кедентранссервис", а также фитинговые платформы и терминалы, расположенные на пограничных с Китаем станциях Достык и Алтынколь. Со стороны БЖД предлагалось передать ОТЛК контроль над терминалами на станции Брест. Однако в начале 2016 года президент РЖД Олег Белозеров заявил, что ОТЛК может быть сформирована без внесения активов, то есть остановиться на "легкой" конфигурации компании, которая будет оперировать транзитным потенциалом.

Объем перевозок контейнерными поездами ОТЛК в 2016 году вырос более чем вдвое по сравнению с 2015 годом и превысил 100 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

В то же время в соответствии с поручением первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова сейчас обсуждаются условия конкурентных процедур по продаже доли РЖД в компании "Трансконтейнер". В случае продажи доли в "Трансконтейнере" РЖД хотят получить право на создание аналогичной компании. По словам заместителя генерального директора РЖД Андрея Старкова, РЖД могут технологически подготовить продажу пакета в "Трансконтейнере" к апрелю 2018 года.

Ранее стало известно, что 24,5% акций "Трансконтейнера" приобрела структура Александра Абрамова и Романа Абрамовича "Енисей Капитал". Речь идет о пакете негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние", сообщил ТАСС источник, близкий к управляющим компаниям фонда. В самом НПФ от комментариев отказались. В "Трансконтейнере" не стали комментировать детали сделки. Стоимость сделки составила 14,7 млрд рублей, следует из данных Мосбиржи.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. До сделки 50% плюс две акции оператора принадлежали Объединенной транспортно- логистической компании. Группа Fesco (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство"), контролируемая "Суммой", владела 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированного с РЖД) принадлежало 24,5%.