Аэродром открыт в одном из самых северных поселков Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Вице-губернатор Приморского края Александр Костенко открыл в четверг в поселке Восток здание нового аэровокзала и взлетную полосу для малой авиации. Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, запланированный на 21 декабря первый рейс был отменен по погодным условиям.

"Первый вице-губернатор Приморского края сегодня, 21 декабря, открыл здание нового аэровокзала в посёлке Восток. Сюда начинает полеты внутренний рейс краевой авиации из Дальнереченска. Полет первого рейса был запланирован сегодня, 21 декабря. Однако он был отменен по погодным условиям - в Востоке идёт сильный снег, практически нулевая видимость. Планируется, что по расписанию самолёт полетит в следующий вторник, 26 декабря", - говорится в сообщении.

На восстановление аэродрома бюджет края выделил 18 млн рублей. В поселке отремонтировали старую взлетно-посадочную полосу, по периметру площадки установили ограждения. Кроме того, здесь построили двухэтажное модульное здание аэровокзала, способное обслуживать 3,5 тыс. пассажиров ежегодно.

Поселок Восток располагается в Красноармейском районе Приморского края и находится в 220 км от ближайшей железнодорожной станции. В нем проживают около 4,5 тысячи человек. В поселке расположена популярная горнолыжная база посещаемостью до 100 тысяч человек в год.

Рейс Дальнереченск - Восток стал 14-м в маршрутной сети внутрикраевой авиации в Приморье. Приобретённые за счет средств краевого бюджета самолёты DHC-6 выполняют рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея - в Амгу, Светлую, Единку, из Кавалерово в Хабаровск. Также осуществляются и другие рейсы на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-8.