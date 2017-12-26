Пассажиропоток пригородных поездов на сети РЖД достиг 1 млрд человек

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток пригородных поездов на сети ОАО "РЖД" 26 декабря 2017 года достиг 1 млрд человек впервые за последние 8 лет, сообщает пресс-служба компании.

"Миллиардным пассажиром стала жительница Красноярского края", - говорится в сообщении.

В 2017 году электропоездами в Красноярском крае воспользовались 6,2 млн человек. Инвестиции РЖД в благоустройство пассажирских платформ в регионе в 2017 году составили 120 млн рублей.

Пассажирские перевозки в пригородном сообщении осуществляются в 72 регионах России 25 компаниями-перевозчиками, созданными при участии ОАО "РЖД", 26 субъектов РФ и частных инвесторов.

Ожидается, что по итогам 2017 года общий пассажиропоток в пригородном сообщении увеличится на 8%.