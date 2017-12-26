"Порт Высоцкий" с начала года отгрузил на экспорт 7 млн тонн угля

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Стивидорная компания "Порт Высоцкий" (порт Высоцк) с начала текущего года перевалила 7 млн тонн угля, сообщает пресс-служба компании.

"Стивидорная компания "Порт Высоцкий" впервые в своей истории отгрузила на экспорт 7 миллионов тонн угля", - говорится в сообщении.

В целом по итогам 2017 года производственный план будет перевыполнен более чем на полмиллиона тонн, отмечают в компании.

ООО "Порт Высоцкий" образовано в 2004 году. Компания оказывает услуги в морском порту Высоцк (Ленинградская область). Специализируется на перевалке российского энергетического угля. Грузооборот компании в 2016 году составил 6,14 млн тонн (+8,2% к 2015 году).