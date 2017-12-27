Свыше 3 тыс. фирм подали в суд ФРГ на производителей грузовиков из-за картельного сговора

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Свыше 3,2 тыс. компаний, занятых в сфере грузовых перевозок, из девяти европейских стран обратились в суд в Мюнхене с требованием возмещения ущерба в отношении производителей грузовиков из-за картельного сговора. Об этом сообщило в среду агентство ДПА со ссылкой на Федеральную ассоциацию по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ (BGL).

Общая сумма исковых требований составляет минимум 500 млн евро, но, учитывая проценты, она может составить более 1 млрд евро. Жалоба поступила в суд 22 декабря, уточнило агентство.

По данным Еврокомиссии (ЕК), производители грузовиков, такие как DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault, в период между 1997 и 2011 годом заключали договоренности, в частности относительно стоимости машин, внедрения экологических технологий в продукцию. ЕК наложила на них в 2016 году штраф примерно на 3 млрд евро за нарушения антимонопольного законодательства. Денежного наказания тогда избежала лишь MAN.

Транспортные компании, участвующие в иске, были клиентами автопроизводителей. В период с 1997 по 2011 год они купили или взяли в аренду почти 85 тыс. грузовиков и при этом заплатили, по собственным данным, слишком высокую цену.

Газета "Зюддойче цайтунг" 20 декабря сообщала, что железнодорожный концерн Deutsche Bahn от своего имени и по запросу Бундесвера и еще около 40 предприятий обратится в окружной суд в Мюнхене с требованием возмещения ущерба в отношении DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault. "Дочка" Deutsche Bahn - Schenker - и Вооруженные силы Германии относятся к крупнейшим клиентам компаний-производителей грузовиков в Германии.