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RSS стало стратегическим партнером НПК "ОВК"

Экономика и бизнес Транспорт
28 декабря, 13:41 UTC+3

Предприятие становится стратегическим партнером по ремонту и обслуживанию грузовых вагонов нового поколения, произведенных вагоностроительными предприятиями НПК "ОВК"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. ООО "LDZ ritosa sastava serviss" (RSS) стало стратегическим партнером ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК "ОВК"), сообщается на сайте ОВК.

"Выданное НПК "ОВК" свидетельство предусматривает, что RSS становится стратегическим партнером по ремонту и обслуживанию грузовых вагонов нового поколения, произведенных вагоностроительными предприятиями НПК "ОВК", - говорится в сообщении.

Ранее в августе руководство ОВК побывало в Латвии, чтобы обсудить возможности реализации совместных проектов. В рамках соглашения стороны договорились о создании на базе Даугавпилского центра ремонта вагонов совместного сервисного центра по гарантийному и постгарантийному обслуживанию и ремонту грузовых вагонов, построенных на предприятиях НПК "ОВК".

НПК "Объединенная вагонная компания" создана в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.

В состав холдинга входят: "Тихвинский вагоностроительный завод", предприятия "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш" и НПЦ "Пружина", лизинговая компания Rail1520, транспортный оператор UNICON 1520, вагоноремонтное предприятие "Титран- Экспресс" и Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий.

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