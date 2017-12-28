В Китае открыли новую ВСМ Шицзячжуан-Цзинань

ПЕКИН, 28 декабря. /ТАСС/. В Китае открыли новую высокоскоростную магистраль (ВСМ), которая соединяет городской округ Шицзячжуан в провинции Хэбэй и город Цзинань в провинции Шаньдун на востоке страны, сообщает Xinhua.

Общая протяженность магистрали, строительство которой началось в 2014 году, составляет 298 км, эксплуатационная скорость поездов - до 250 км/ч.

Региональная линия объединяет ключевые высокоскоростные магистрали страны - Пекин-Гуанчжоу и Пекин-Шанхай, что позволяет ей интегрироваться в общую сеть китайских высокоскоростных железных дорог.

Общая протяженность железнодорожных путей в Китае составляет около 124 тыс. км, из них более 22 тыс. км - высокоскоростные железнодорожные магистрали. К 2020 году высокоскоростную сеть планируется увеличить на 10 тыс. км, к 2030 году - общая протяженность будет превышать 45 тыс. км.

На скоростных поездах, курсирующих по линии Пекин - Шанхай - одной из наиболее загруженных в КНР высокоскоростных железнодорожных магистралей, ежедневно совершают поездки в среднем 505 тыс. пассажиров.