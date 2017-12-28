Вагоноремонтное предприятие "Грязи" получило право на деповской ремонт крытых вагонов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вагоноремонтное предприятие "Грязи" (ВРП "Грязи", 100% акций принадлежит "Первой грузовой компании", ПГК) получило право на деповской ремонт крытых вагонов, следует из сообщения ПГК.

""ВРП "Грязи" будет проводить деповской ремонт от 100 до 300 универсальных крытых вагонов в месяц, в зависимости от загрузки плановыми ремонтами других родов подвижного состава", - говорится в сообщении.

Полученное свидетельство Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) дает право ВРП Грязи проводить деповской ремонт крытых вагонов и наносить на отремонтированный подвижной состав свое клеймо 1332.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. В управлении ПГК - 134,6 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина. Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге России и крупные российские судоходные активы.

ВРП "Грязи" специализируется на деповском, капитальном и текущем ремонте грузовых вагонов различных типов, в том числе полувагонов, платформ, крытых вагонов, хопперов для перевозки горячих окатышей. Производственная мощность предприятия рассчитана, в среднем, на осуществление 4,2 тыс. плановых ремонтов вагонов ежегодно.