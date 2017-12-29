СЗП и "Инфотек-Балтика" транспортировали оборудование для Омского НПЗ "Газпром нефти"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Дочернее предприятие "Северо-Западного пароходства" "Волго-Балтик Логистик" совместно с компанией "Инфотек-Балтика" с июля по октябрь 2017 года реализовало проект по транспортировке крупногабаритного оборудования, предназначенного для модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) ПАО "Газпром нефть", сообщает пресс-служба СЗП.

"В рамках проекта была доставлена вакуумная колонна для первичной переработки нефти С-201, изготовленная АО "Атоммаш" в Волгодонске", - говорится в сообщении.

Транспортировка оборудования в порт назначения осуществлялась на ro-ro барже "Северо-Западного пароходства" при помощи двух буксиров.

Также в период с июля по сентябрь 2017 года "Волго-Балтик Логистик" реализовала для проекта "Сибура" "ЗапСибНефтехим" доставку в Тобольск негабаритного и крупнотоннажного оборудования - комплекса глубокой переработки углеводородного сырья.

СЗП - крупнейший перевозчик в системе водного транспорта России, специализирующийся на экспортно-импортных перевозках генеральных, массовых, насыпных и навалочных грузов, буксировках негабаритных грузов и плавсредств. В управлении компании находится 47 грузовых судов класса река-море, 10 морских судов и три ro-ro баржи класса река-море суммарным дедвейтом около 288 тыс. тонн. Около 70% флота пароходства составляют новые суда, построенные с 2002 по 2014 гг. Средний возраст флота составляет 16,5 лет. Ежегодно пароходство перевозит около 5 млн тонн грузов.