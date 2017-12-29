Пассажиропоток аэропорта Шанхая на международных направлениях превысил 35 млн человек

ШАНХАЙ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Шанхайский международный аэропорт Пудун пятнадцатый год подряд занимает лидирующую позицию в Китае по общему объему пассажиропотока на международных направлениях, который в 2017 году побил исторический максимум и превысил 35 млн человек. Такие данные местной таможенной службы публикует в пятницу электронная версия газеты "Шанхай жибао".

Ежедневно главная воздушная гавань мегаполиса обслуживает порядка 98 тыс. пассажиров международных рейсов. В уходящем году порядка 60% от этого пассажиропотока - 22,4 млн человек - составляли граждане КНР. В числе наиболее популярных международных направлений названы Республика Корея, Япония, страны Юго-Восточной Азии, Гонконг, Макао и Тайвань. Заметно возросло в этом году и число иностранных граждан, которые оформляют разрешение на право находится в Шанхае без визы в течение 24 часов. По официальным данным, этой услугой прямо в аэропорту Пудун воспользовались свыше 400 тыс. иностранцев.

Аэропорт постоянно совершенствует свое техническое оснащение и оптимизирует работу сферы обслуживания. Так, в текущем году в аэропорту заработали 67 новых автоматических турникетов, позволяющих проходить таможенный контроль всего за десять секунд. Пользоваться ими могут все граждане КНР, а также иностранцы, имеющие вид на жительство в Китае или визу со сроком действия не менее шести месяцев.

Нововведением в уходящем году для двух шанхайских аэропортов Хунцяо и Пудун стало внедрение системы QR-кодов вместо традиционных посадочных талонов при регистрации на рейс и прохождении проверки безопасности. Вылетающие только с ручной кладью пассажиры теперь могут без распечатывания посадочных талонов напрямую идти на проверку безопасности перед посадкой, имея при себе удостоверяющий личность документ, а также специальный QR-код на мобильном телефоне, который предоставляет авиакомпания. Новая система позволяет значительно ускорить процесс регистрации на рейс. Путешествующим с багажом или с детьми пассажирам, впрочем, по-прежнему приходится проходить регистрацию на стойке авиакомпании.

Шанхай входит в пятерку крупнейших транспортных узлов мира с общим годовым пассажиропотоком свыше 100 млн человек в двух местных аэропортах - Пудун и Хунцяо. Они состоят из четырех терминалов и шести взлетно-посадочных полос. В 2015 году на эти аэропорты приходилось до 11% от общего воздушного трафика Китая. Из Пудуна, обслуживающего в основном международные направления, самолеты летают в более чем 250 городов мира.

В международном аэропорту Пудун сейчас ведется строительство двух новых терминалов, которые будут связаны с работающими сейчас двумя терминалами подземной линией метро. Завершить данный проект планируется к 2019 году. Две воздушные гавани в Шанхае к 2020 году смогут обслуживать порядка 120 млн пассажиров и 5,2 млн тонн грузов ежегодно.