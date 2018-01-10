МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Навигация-2017 на внутренних водных путях РФ продлилась до начала 2018 года, следует из сообщения, опубликованного на сайте Росморречфлота.

"В связи с необычно мягкой зимой благоприятная гидрометеорологическая обстановка в европейской части России способствовала осуществлению судоходства на внутренних водных путях в нескольких бассейнах по заявкам грузоотправителей и судоходных компаний фактически до первых чисел января 2018 года. Столь позднее закрытие навигации отмечено впервые с 2011 года", - говорится в сообщении.

Общий объем перевозок грузов внутренним водным транспортом удалось сохранить на уровне прошлого года (около 118 млн тонн).

Объем перевозок пассажиров, по предварительным данным, снизился в 2017 году к уровню 2016 года на 6,1% и составил 12,5 млн человек. Пассажирооборот предприятий речного транспорта России за 11 месяцев 2017 года составил 577,7 млн пассажиро-километров (105,1% к уровню 11 месяцев 2016 г.).

Согласно сообщению, уточненная информация по объему и номенклатуре грузов, а также по количеству перевозок пассажиров внутренним водным транспортом будет обработана к середине января 2018 года.