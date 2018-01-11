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Contargo запустил прямой железнодорожный сервис между Роттердамом и Базелем

Экономика и бизнес Транспорт
11 января, 13:50 UTC+3

Весь путь на поезде займет 18 часов

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РОТТЕРДАМ, 11 января. /ТАСС/. Contargo AG запустил новый железнодорожный сервис из Роттердама в немецкий город Вайль-на-Рейне на границе со Швейцарией. Об этом говорится в сообщении компании.

Новый сервис обеспечивает прямое сообщение между портом Роттердам и промышленным регионом в районе Базеля.

Поезд между терминалом DUSS в Вайле-на-Рейне и CTT Pernis в Роттердаме отправляется три раза в неделю. Терминал CTT Pernis связан с портовыми терминалами Maasvlakte шаттлами PortShuttle

Время в пути составляет 18 часов. Поезд может перевозить до 88 TEU. Помимо контейнеров, на маршруте также могут перевозить цистерны и насыпные грузы.

По итогам января-сентября 2017 года порт Роттердам увеличил контейнерооборот на 10%, до 10,2 млн TEU. При этом операторы и грузовладельцы постоянно сталкиваются с проблемой задержек при обработке барж и грузов в порту. Эксперты отмечают, что спрос на баржевые перевозки в Европе растет на фоне дефицита пропускной способности железнодорожной системы и инициатив, направленных на ограничение автомобильных перевозок.

Администрация порта Роттердам реализует стратегию, направленную на развитие железнодорожных сервисов в центральные районы Европы. Увеличение доли железной дороги призвано увеличить долю рынка порта, а также минимизировать заторы в порту в условиях неравномерной нагрузки на терминалы, вызванной увеличением размера контейнеровозов, обслуживающих океанские сервисы.

В рамках этой стратегии администрация порта в мае прошлого года приобрела PortShuttle Rotterdam B.V. - оператора железнодорожных шаттлов, связывающих контейнерные терминалы в порту, что позволяет консолидировать грузопотоки.

В прошлом году администрация подписала соглашения с операторами трех новых терминалов, которые начали работать в новом глубоководном районе порта Maasvlakte II, предусматривающие переориентацию на железную дорогу половины их оборота.

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