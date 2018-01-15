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В 2017 году аэропорт Курска увеличил пассажиропоток на 5%

Экономика и бизнес Транспорт
15 января, 19:54 UTC+3 КУРСК КУРСК 15, января. /ТАСС

Причиной роста называют налаживание круглогодичного авиасообщения с Санкт-Петербургом и появление встречного рейса в Москву

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КУРСК, 15 января. /ТАСС/. Аэропорт Курска в 2017 году увеличил пассажиропоток на 5% по сравнению с 2016 годом, достигнув отметки в 32 тыс. человек, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации Курской области.

"По итогам 2017 года из Курского аэропорта перевезено более 32 тыс. пассажиров. Это на 5% больше, чем за 2016 год", - сообщили в пресс-службе.

По информации регионального комитета промышленности, транспорта и связи, рост пассажиропотока произошел благодаря налаживанию круглогодичного авиасообщения с Санкт-Петербургом и появлению встречного рейса в Москву. За последние два года более чем на 40% вырос и пассажиропоток в южном направлении. В этом году из Курска к Черноморскому побережью перевезли более 6 тыс. пассажиров.

С марта открывается авиасообщение Курска с Минеральными Водами (Ставропольский край), добавили в администрации региона. Также ведутся переговоры с "Саратовскими авиалиниями" о выполнении летней программы полетов в Анапу, Сочи, Симферополь и Анталью (Турция).

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