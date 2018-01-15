Главгосэкспертиза одобрила проект развития инфраструктуры аэропорта в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы одобрил проект по строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории аэропорта Петрозаводска. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".

"В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение экспертов Главгосэкспертизы России, на служебно-технической территории аэропорта будут построены котельная со складом топлива, локально-очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, трансформаторная подстанция, насосные станции хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротушения, а также дизельная электростанция", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и другим требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Финансирование строительства будет вестись за счет регионального бюджета.

В октябре 2017 года Главгосэкспертиза согласовала проект строительства нового аэровокзала, площадь которого составит 3,7 тыс. кв. м, а пропускная способность - 300 пассажиров в час. В новом здании аэровокзала появится зал регистрации, зоны сортировки багажа, холл с зонами торговли, питания и обслуживания пассажиров, залы ожидания и выдачи багажа. Кроме того, на территории терминала будут организованы медпункт, камеры хранения, комната матери и ребенка, офисные и другие служебные помещения аэровокзала. Современный аэровокзал планируют начать строить в 2018 году.

Аэропорт Петрозаводск расположен в 12 км от карельской столицы вблизи деревни Бесовец и предназначен для приема воздушных судов государственной и коммерческой авиации. Летом 2015 года он был закрыт на ремонт, во время которого реконструировали перрон, места стоянки самолетов, рулежную дорожку, освещение, дренажную систему, а также заменили дефектные бетонные плиты взлетно-посадочной полосы.